Az Audi Arénában figyeltek a győri rendőrök

Címkék#rendőrség#kresz#Audi Aréna Győr

A Győri Audi ETO KC és a rendőrség közötti együttműködés folytatódik.

Az Audi Arénában figyeltek a győri rendőrök

Forrás: police.hu

Október 1-jén a K&H Liga 4. fordulójának győri mérkőzésén a rendőrök az Audi Arénában jártak. A csapatok drukkereinek figyelmét a biztonságos közlekedés és a szabálykövető magatartás fontosságára hívták fel. A vállalkozó kedvűek különböző közlekedési és baleset-megelőzési teszteken mérhették fel a tudásukat és bővíthették ismereteiket.

Rosta Roland rendőr őrnagy, a vármegyei rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottság titkára a mérkőzés szünetében az aréna pályáján értékelte ki a játékban résztvevők KRESZ tudását, a legjobbak pedig közlekedésbiztonsági eszközökből álló ajándékcsomaggal lettek gazdagabbak - közölte honlapján a rendőrség.

