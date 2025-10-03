Az Audi Arénában figyeltek a győri rendőrök

Október 1-jén a K&H Liga 4. fordulójának győri mérkőzésén a rendőrök az Audi Arénában jártak. A csapatok drukkereinek figyelmét a biztonságos közlekedés és a szabálykövető magatartás fontosságára hívták fel. A vállalkozó kedvűek különböző közlekedési és baleset-megelőzési teszteken mérhették fel a tudásukat és bővíthették ismereteiket.

Rosta Roland rendőr őrnagy, a vármegyei rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottság titkára a mérkőzés szünetében az aréna pályáján értékelte ki a játékban résztvevők KRESZ tudását, a legjobbak pedig közlekedésbiztonsági eszközökből álló ajándékcsomaggal lettek gazdagabbak - közölte honlapján a rendőrség.