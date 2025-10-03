Tűz
1 órája
Autó és aljnövényzet égett az M1-esen, Nagyszentjánosnál - útlezárás
A Budapest felé vezető sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.
Kigyulladt egy személygépkocsi és mintegy kétszáz négyzetméteren az aljnövényzet az M1-es autópálya 102-es és 103-as kilométere közötti szakaszán, a Budapest felé vezető oldalon, Nagyszentjánosnál. A győri hivatásos tűzoltók két vízsugárral elfojtották a lángokat. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak a helyszínen - írta a Katasztrófavédelem.
