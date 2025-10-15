42 perce
Átverték: mobilházat akart vásárolni, száz ezer forintja bánta
Az online térben zajló adásvétel kapcsán még mindig nagyon sokunk jó szándékát és bizalmát használják ki a bűnözők –írja a police.hu.
Forrás: Police.hu
Mint az a rendőrség oldalán olvasható: egy 47 éves soproni lakos az egyik legismertebb közösségi oldal online piacterén mobilházat vett volna, melyre egyeztetést követően el is utalt 100 ezer forintot előlegként. Megbeszélték azt is, hogy a fennmaradó vételárat szállításkor rendezik. Az eladó pár napig hitegette a sértettet, hogy szállítja a mobilházat, aztán teljesen elérhetetlenné vált.
Az áldozattá válás elkerülése érdekében kérjük, fogadják meg a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tanácsait:
- Soha ne utalja el előre a vételárat vagy az előleget, ha idegennel köt üzletet az online térben!
- Egy internetes piactérre regisztrált eladói profil nem garantálja a személyazonosságot, és különösen nem a megbízhatóságot.
- Ha új, korábban nem ismert webáruházból vagy eladótól rendel terméket, mindenképpen keressen rá független vevői értékelésekre, illetve válassza az utánvétes fizetési módot!
- Utánvét esetén csak a már kézbesített csomag tartalmának ellenőrzését követően fizesse ki a terméket!
- Nagyobb értékű termékek megvétele előtt mindig győződjön meg személyesen az áru állapotáról, adatainak valódiságáról!
Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál.
