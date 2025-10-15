Átverték: mobilházat akart vásárolni, száz ezer forintja bánta

Mint az a rendőrség oldalán olvasható: egy 47 éves soproni lakos az egyik legismertebb közösségi oldal online piacterén mobilházat vett volna, melyre egyeztetést követően el is utalt 100 ezer forintot előlegként. Megbeszélték azt is, hogy a fennmaradó vételárat szállításkor rendezik. Az eladó pár napig hitegette a sértettet, hogy szállítja a mobilházat, aztán teljesen elérhetetlenné vált.

Az áldozattá válás elkerülése érdekében kérjük, fogadják meg a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tanácsait: