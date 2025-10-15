október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csalás

2 órája

Átverték: mobilházat akart vásárolni, száz ezer forintja bánta

Címkék#üzlet#vételár#mobilház#csalás#rendőrség

Az online térben zajló adásvétel kapcsán még mindig nagyon sokunk jó szándékát és bizalmát használják ki a bűnözők –írja a police.hu.

Kisalföld.hu
Átverték: mobilházat akart vásárolni, száz ezer forintja bánta

Forrás: Police.hu

Mint az a rendőrség oldalán olvasható: egy 47 éves soproni lakos az egyik legismertebb közösségi oldal online piacterén mobilházat vett volna, melyre egyeztetést követően el is utalt 100 ezer forintot előlegként. Megbeszélték azt is, hogy a fennmaradó vételárat szállításkor rendezik. Az eladó pár napig hitegette a sértettet, hogy szállítja a mobilházat, aztán teljesen elérhetetlenné vált.

Az áldozattá válás elkerülése érdekében kérjük, fogadják meg a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tanácsait:

  • Soha ne utalja el előre a vételárat vagy az előleget, ha idegennel köt üzletet az online térben!
  • Egy internetes piactérre regisztrált eladói profil nem garantálja a személyazonosságot, és különösen nem a megbízhatóságot.
  • Ha új, korábban nem ismert webáruházból vagy eladótól rendel terméket, mindenképpen keressen rá független vevői értékelésekre, illetve válassza az utánvétes fizetési módot!
  • Utánvét esetén csak a már kézbesített csomag tartalmának ellenőrzését követően fizesse ki a terméket!
  • Nagyobb értékű termékek megvétele előtt mindig győződjön meg személyesen az áru állapotáról, adatainak valódiságáról!

    Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán talál.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu