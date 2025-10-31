október 31., péntek

Baleset Cirák közelében

2 órája

Áthajtott az árkon, az akácosban tudott csak megállni, mentők mentek a sofőrhöz

Áthajtott az árkon és az akácosban állt meg egy autó pénteken reggel Cirák közelében. A sofőrhöz mentő érkezett a helyszínre.

Kisalföld.hu
Áthajtott az árkon, az akácosban tudott csak megállni, mentők mentek a sofőrhöz

7:50: Az Országos Mentőszolgálat portálunkkal közölte: a helyszínről egy fiatal férfit szállítottak további vizsgálatok céljából kórházba.

Korábban: Balesettel kezdődött a péntek: Cirák és Csapod között fának csapódott egy autó. A kapuvári tűzoltók vonultak a helyszínre.

Áthajtott az árkon és az akácosban állt meg az autó Cirák és Csapod között.

A  8612-es úton történt a baleset. A katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a jármű áthajtott a sekély árkon, egy akácosba rohant és ott fának ütközött. Az autóban csak a sofőr ült, aki ki tudott szállni járművéből, hozzá mentő érkezett. A tűzoltók áramtalanították a gépkocsit.

 

