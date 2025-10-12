Baleset
1 órája
Árokba hajtott egy autó Mihályi közelében
Hat balesett történt egy nap leforgása alatt Győr-Moson-Sopronban. Éjszaka az árokban kötött ki egy autó.
Letért az útról és az árokba hajtott egy személygépkocsi Mihályinál, a 8611-es út 12-es kilométerénél. A kapuvári hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínen dolgoztak a katasztrófavédelem honlapján közzétett információk szerint.
