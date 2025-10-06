október 6., hétfő

Baleset

2 órája

Árokba hajtott egy autó Kapuvár közelében - térkép

Címkék#autó#baleset#kapuvár

A tűzoltók és a társhatóságok segítségére volt szükség egy baleset miatt.

Kisalföld.hu
Árokba hajtott egy autó Kapuvár közelében - térkép

Árokba hajtott egy gépkocsi Kapuvártól nem messze, a 8611-es út 4-es kilométerszelvényénél. Csak a sofőr utazott a járműben, az autót a kapuvári hivatásos tűzoltók áramtalanították. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek - közölte honlapján a katasztrófavédelem.

A katasztrófavédelem által közzétett helyszínen történt a baleset. Forrás: katasztrófavédelem

 

 

