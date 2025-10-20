Baleset történt Bősárkánynál, mentők és tűzoltók is a helyszínre érkeztek - forgalomkorlátozás

Letért az úttestről és árokba hajtott egy személykocsi a 86-os főút 162-es kilométerénél, Bősárkány közelében. A balesethez a csornai hivatásos, valamint a bősárkányi önkéntes tűzoltók vonultak, áramtalanították a járművet.

A 86-os főúton, Bősárkány közelében történt baleset.

Az autó két utasához mentő érkezett. A főút érintett szakaszán forgalmi akadályra kell számítani.