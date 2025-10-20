október 20., hétfő

Árokban az autó

1 órája

Baleset történt Bősárkánynál, mentők és tűzoltók is a helyszínre érkeztek - forgalomkorlátozás

Baleset történt a 86-os főúton, Bősárkány közelében. Mentők is a helyszínen vannak, korlátozásra kell számítani a szakaszon.

Baleset történt Bősárkánynál, mentők és tűzoltók is a helyszínre érkeztek - forgalomkorlátozás

Forrás: Kisalföld archív

Letért az úttestről és árokba hajtott egy személykocsi a 86-os főút 162-es kilométerénél, Bősárkány közelében. A balesethez a csornai hivatásos, valamint a bősárkányi önkéntes tűzoltók vonultak, áramtalanították a járművet. 

A 86-os főúton, Bősárkány közelében történt baleset. 

Az autó két utasához mentő érkezett. A főút érintett szakaszán forgalmi akadályra kell számítani.

 

