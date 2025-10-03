Árokba borult és fejtetőre állt egy autó Románd és Gic között

Csütörtökön kapott értesítést a Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület, hogy Románd és Gic között a halastóhoz vezető bekötőútnál a főúton egy autó az árokban fejtetőre borult. Helyszínre vonult még rajtuk kívül a Pannonhalma Katasztrófavédelmi Örs Egysége is. A rendőrségi helyszínelés után az autót a két egység közös erővel a kerekeire állította. A jármű elszállításáról a tulajdonos gondoskodott, további tűzoltói beavatkozásra a helyszínen nem volt szükség, szerencsére személyi sérülés sem történt – írta a balesettel kapcsolatban a közösségi oldalán az egyesület.