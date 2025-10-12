Baleset
57 perce
A Fertő-tóba gurult egy autó Fertőrákosnál
A tűzoltók emeltek a partra egy járművet, amely belegurult a Fertő-tóba.
A Fertő-tóba gurult, majd félig elmerült egy gépkocsi Fertőrákosnál. Időben ki tudták menteni a jármű sofőrjét a helyszínen tartózkodók. A soproni hivatásos és a fertőrákosi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, csörlővel és autóemelővel a partra vontatták a bajba került autót - közölte a katasztrófavédelem.
