A Fertő-tóba gurult egy autó Fertőrákosnál

A Fertő-tóba gurult, majd félig elmerült egy gépkocsi Fertőrákosnál. Időben ki tudták menteni a jármű sofőrjét a helyszínen tartózkodók. A soproni hivatásos és a fertőrákosi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, csörlővel és autóemelővel a partra vontatták a bajba került autót - közölte a katasztrófavédelem.