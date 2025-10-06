6 ember halt meg egy szlovákiai balesetben, köztük egy gyerek

Szörnyű baleset rázta meg szerda este Szlovákiát, egy frontális ütközésben hat ember halt meg, köztük egy gyerek - adta hírül a parametes.sk. A beszámoló szerint az I/66-os úton Heľpa és Závadka nad Hronom között történt balesetnek egy túlélője volt, egy másik kiskorú utast, akit besztercebányai Gyermekkórház és Poliklinika sürgősségi osztályára szállítottak.

A szlovák rendőrség Facebook oldalán számolt be a balesetről

A parameter azt közölte az ütközés során egy 36, egy 35, egy 23, egy 28 és egy 20 éves személy, valamint egy 14 éves fiúvesztette életét vesztette.