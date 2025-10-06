Tragédia
3 órája
6 ember halt meg egy szlovákiai balesetben, köztük egy gyerek
A tragédiának egy túlélője van, akit kórházba vittek a mentők.
Szörnyű baleset rázta meg szerda este Szlovákiát, egy frontális ütközésben hat ember halt meg, köztük egy gyerek - adta hírül a parametes.sk. A beszámoló szerint az I/66-os úton Heľpa és Závadka nad Hronom között történt balesetnek egy túlélője volt, egy másik kiskorú utast, akit besztercebányai Gyermekkórház és Poliklinika sürgősségi osztályára szállítottak.
A szörnyű tragédiáról fotókat is közölt a parameter >>
A szlovák rendőrség Facebook oldalán számolt be a balesetről
A parameter azt közölte az ütközés során egy 36, egy 35, egy 23, egy 28 és egy 20 éves személy, valamint egy 14 éves fiúvesztette életét vesztette.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre