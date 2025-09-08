szeptember 8., hétfő

Tragédia

2 órája

Halálos baleset történt az M1-esen, Lébénynél

Halálos kimenetelű baleset történt hétfőn az M1-esen.

Halálos baleset történt az M1-esen, Lébénynél

10:36: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére elmondta, hogy a baleset következtében egy fiatal nő sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A baleset során egy személy olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A műszaki mentés részben befejeződött, az adott útszakaszon egy sávon megindult a forgalom, azonban továbbra is torlódásra kell számítani - írta a rendőrség honlapján.

Előzmény:

Összeütközött egy személyautó és egy nyerges vontató az M1-es autópálya 147-es kilométerénél, a Mosonmagyaróvár felé vezető oldalon, Lébénynél. A baleset következtében egy ember a kamion alá szorult, őt a győri és a lébényi hivatásos tűzoltók emelték ki a jármű alól. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: katasztrofavedelem.hu

 

 

