szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

18°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési baleset

55 perce

Utoléréses baleset történt az M1-esen, Lébénynél - útlezárás

Címkék#Katasztrófavédelem#személyautó#baleset

A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.

Kisalföld.hu
Utoléréses baleset történt az M1-esen, Lébénynél - útlezárás

Összeütközött egy személyautó és egy nyerges vontató az M1-es autópálya 147-es kilométerénél, a Mosonmagyaróvár felé vezető oldalon, Lébénynél. A baleset következtében egy ember a kamion alá szorult, őt a győri és a lébényi hivatásos tűzoltók emelték ki a jármű alól. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: katasztrofavedelem.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu