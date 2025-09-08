Utoléréses baleset történt az M1-esen, Lébénynél - útlezárás

Összeütközött egy személyautó és egy nyerges vontató az M1-es autópálya 147-es kilométerénél, a Mosonmagyaróvár felé vezető oldalon, Lébénynél. A baleset következtében egy ember a kamion alá szorult, őt a győri és a lébényi hivatásos tűzoltók emelték ki a jármű alól. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: katasztrofavedelem.hu