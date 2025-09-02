Baleset
1 órája
Utoléréses baleset bénította meg a forgalmat Jánossomorján, az Óvári úton - sávlezárás
Az Óvári út egy szakaszán félpályán halad a forgalom.
Karambolozott két személyautó Jánossomorján, az Óvári úton, a Szabadság tér közelében. Utoléréses baleset történt, amelynél a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
