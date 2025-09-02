szeptember 2., kedd

Baleset

2 órája

Utoléréses baleset bénította meg a forgalmat Jánossomorján, az Óvári úton - sávlezárás

Az Óvári út egy szakaszán félpályán halad a forgalom.

Kisalföld.hu
Utoléréses baleset bénította meg a forgalmat Jánossomorján, az Óvári úton - sávlezárás

Karambolozott két személyautó Jánossomorján, az Óvári úton, a Szabadság tér közelében. Utoléréses baleset történt, amelynél a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

