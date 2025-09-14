Újabb balesetek az M1-es autópályán

Baleset történt az M1-es autópályán a 159-es km-nél, Mosonmagyaróvár térségében, a szemközti oldalra átterelt sávban, ami Hegyeshalom felé vezet. A torlódás meghaladja a 3 km-t, Ausztria felé pedig 8–9 km. A főváros felé egy, a határ felé két sávon halad a forgalom – tájékoztatott az utinform.hu és az MKIF Zrt.

Az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán a 115-ös km-nél is baleset történt a terelésben, több gépjármű összeütközött. A forgalom mindkét irányban egy-egy sávon halad, a torlódás Hegyeshalom felé meghaladta a 3 km-t.