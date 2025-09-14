Újabb baleset az M1-es autópályán

Baleset történt az M1-es autópályán a 159-es km-nél, Mosonmagyaróvár térségében, a szemközti oldalra átterelt sávban, ami Hegyeshalom felé vezet. A torlódás meghaladja a 3 km-t. A főváros felé egy, a határ felé két sávon halad a forgalom – tájékoztatott az utinform.hu és az MKIF Zrt.