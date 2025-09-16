Mozgalmas héten vannak túl a tűzoltók - 64 esemény, 11 sérült és egy elhunyt

Álló kamionba hajtott hátulról egy személyautó hétfő reggel az M1-es autópálya 147-es kilométerénél, Lébény térségében, az országhatár felé vezető oldalon. A balesethez Győrből és Lébényből összesen tíz hivatásos tűzoltó két járművel vonult. Az ütközés következtében a személyautó és annak sofőrje beszorult a kamion alá, őt a tűzoltók szabadították ki, majd átadták a mentőknek, az életét azonban már nem lehetett megmenteni. A sztráda érintett szakaszát teljes szélességében lezárták a mentés idejére.

Kerítésnek hajtott, tűzoltók segítettek

Családi ház kerítésének hajtott egy személyautó kedd este Mosonmagyaróváron, a Vízpart utcában. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a kocsit, majd levontatták a kerítésről. Az autóban a sofőr egyedül utazott, nem sérült meg.

Két személyautó ütközött szerda délután Mosonmagyaróváron, a Szent István király úton. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az egyik kocsit, megszüntették a forgalmi akadályt majd megtisztították az úttestet a szétszóródott törmeléktől. A műszaki mentés ideje alatt a forgalom egy sávon, váltakozva haladt az érintett útszakaszon.

Kigyulladt a motortér

Tűzhelyen felejtett étel miatt keletkezett füst csütörtök délután egy földszinti társasházi lakásban Győrben, az Erfurti úton. A tűz következtében a lakás és a lépcsőház is megtelt füsttel, a város hivatásos tűzoltói átszellőztették az ingatlant. Az eset során nem sérült meg senki.

Kigyulladt egy kisbusz motortere péntek délután Győrben, a Királyszéki úton. Mire a város hivatásos tűzoltói kiérkeztek a tüzet egy 6 kilogrammos porral oltóval megfékezték a helyszínen lévők. A tűzoltók áramtalanították a kocsit, majd átvizsgálták és visszahűtötték a jármű felhevült részeit. Az eset során nem sérült meg senki.

Hét autó futott egymásra

Letért az úttestről, majd árokba hajtott egy személyautó szombat délután a 8604-es úton, Szil és Vág települések között. Mire a csornai hivatásos és a szili önkéntes tűzoltók kiérkeztek a járműből mindkét benne utazó kiszállt, őket a helyszínen megvizsgálták a mentők, könnyű sérüléseket szenvedtek. A tűzoltók biztosították a helyszínt a rendőrség kiérkezéséig.