Gyerekkori álomból valóság - Segített halálos vonatbalesetnél és tériszonyos kakadu mentésében is

Szeptember harmadikán délután öt körül érkezett a riasztás Sári József tűzoltó főtörzsőrmester telefonjára, hogy baleset történt az M1-es autópályán, Lébény térségében: egy személyautó hajtott árokba a Hegyeshalom felé vezető oldalon. József éppen a baleset közelében lakik, látta is, hogy baj van a sztrádán, így nem késlekedett. Autójával a helyszínre sietett, és tette, amit minden szolgálatban tenni szokott. Segített a bajbajutottakon. Mire odaért, a másik hős, egy mosonmagyaróvári orvos már megvizsgálta az autó három utasát. Hamar kiderült, hogy a két gyermeknek az ijedségen kívül nem esett baja, és az édesanyjuk is megúszta pár karcolással a balesetet.

Sári József gyermekkora óta tűzoltó szeretett volna lenni, álma valóra vált. Azóta erre tette fel az életét. Fotó: Molcsányi Máté

Megjárt több tűzoltóparancsnokságot is

A főtörzsőrmester biztosította a helyszínt a győri tűzoltók és a mentőegységek kiérkezéséig, és segített az anya és gyermekei ellátásában.

Sári József pannonhalmi származású, gyermekkori álma volt, hogy egyszer tűzoltó lesz belőle. - Első körben nem sikerült, de miután végeztem a győri Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskolában ácsként, és betöltöttem a 18-at, felvételiztem a katasztrófavédelemhez. Az álom 2008-ban valósággá vált. A sikeres vizsgát követően Csornán kezdtem meg a pályafutásomat, 2012 óta pedig a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltó-parancsnokságon szolgálok, kezdetben mint gépjárművezető, majd szerparancsnok - sorolta. Sokat dolgozott a Lébényi Katasztrófavédelem Őrs szerparancsnokaként is, viszont jelenleg Mosonmagyaróváron az "A" szolgálati csoport szerparancsnoka. Emellett három éve a Mosonszentmiklós Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének elnöki posztját is betölti.

Sokan nem is gondolnák, hogy Sári József nappal egyenruhát húz, este pedig a lemezeket pörgeti. Molcsányi Máté

Tűzoltó, ács és DJ

Sári József egész élete a tűzoltó létről szól, de mint mondja, nem tudna más hivatást választani. Nagyon szereti, erre tette fel az életét. Családjában senki sem választott még előtte hasonló pályát, első generációs lánglovag. Viszont két kislány és egy kamaszfiú apjaként nem kizárt, hogy egyszer nyomdokaiba lépnek.

- A 14 éves fiam kerek perec közölte, hogy szeretne tűzoltó lenni - mondta Sári József, aki hivatása mellett ács vállalkozását irányítja, fő szakmáját sem engedte el. Azt pedig sokan nem is gondolnák, hogy hobbiból dj-skedik. Úgy érzi, ez tartja fiatalon.