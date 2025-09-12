szeptember 12., péntek

Hős tűzoltó

3 órája

Gyerekkori álomból valóság - Segített halálos vonatbalesetnél és tériszonyos kakadu mentésében is

Címkék#katasztrófavédelelem#Sári József#interjú#baleset#tűzoltó#tragédia

A napokban bejárta az országos sajtót is, hogy az M1-es autópályán bajba jutott család megmentésére, a mosonszentmiklósi szabadnapos tűzoltó sietett. A személyautóban, amely az árokba sodródott egy édesanya utazott gyermekeivel. Meglátogattuk szolgálat közben Sári József tűzoltó főtörzsőrmestert, hogy megtudjuk, milyen hősies tettek írhatók a listájára.

Simon Roberta
Gyerekkori álomból valóság - Segített halálos vonatbalesetnél és tériszonyos kakadu mentésében is

Szeptember harmadikán délután öt körül érkezett a riasztás Sári József tűzoltó főtörzsőrmester telefonjára, hogy baleset történt az M1-es autópályán, Lébény térségében: egy személyautó hajtott árokba a Hegyeshalom felé vezető oldalon. József éppen a baleset közelében lakik, látta is, hogy baj van a sztrádán, így nem késlekedett. Autójával a helyszínre sietett, és tette, amit minden szolgálatban tenni szokott. Segített a bajbajutottakon. Mire odaért, a másik hős, egy mosonmagyaróvári orvos már megvizsgálta az autó három utasát. Hamar kiderült, hogy a két gyermeknek az ijedségen kívül nem esett baja, és az édesanyjuk is megúszta pár karcolással a balesetet.  

tűzoltó
Sári József gyermekkora óta tűzoltó szeretett volna lenni, álma valóra vált. Azóta erre tette fel az életét. Fotó: Molcsányi Máté

Megjárt több tűzoltóparancsnokságot is

A főtörzsőrmester biztosította a helyszínt a győri tűzoltók és a mentőegységek kiérkezéséig, és segített az anya és gyermekei ellátásában. 

Sári József pannonhalmi származású, gyermekkori álma volt, hogy egyszer tűzoltó lesz belőle. - Első körben nem sikerült, de miután végeztem a győri Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskolában ácsként, és betöltöttem a 18-at, felvételiztem a katasztrófavédelemhez. Az álom 2008-ban valósággá vált. A sikeres vizsgát követően Csornán kezdtem meg a pályafutásomat, 2012 óta pedig a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltó-parancsnokságon szolgálok, kezdetben mint gépjárművezető, majd szerparancsnok - sorolta. Sokat dolgozott a Lébényi Katasztrófavédelem Őrs szerparancsnokaként is, viszont jelenleg Mosonmagyaróváron az "A" szolgálati csoport szerparancsnoka. Emellett három éve a Mosonszentmiklós Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének elnöki posztját is betölti.

Sokan nem is gondolnák, hogy Sári József nappal egyenruhát húz, este pedig a lemezeket pörgeti. Molcsányi Máté

Tűzoltó, ács és DJ

Sári József egész élete a tűzoltó létről szól, de mint mondja, nem tudna más hivatást választani. Nagyon szereti, erre tette fel az életét. Családjában senki sem választott még előtte hasonló pályát, első generációs lánglovag. Viszont két kislány és egy kamaszfiú apjaként nem kizárt, hogy egyszer nyomdokaiba lépnek.

- A 14 éves fiam kerek perec közölte, hogy szeretne tűzoltó lenni - mondta Sári József, aki hivatása mellett ács vállalkozását irányítja, fő szakmáját sem engedte el. Azt pedig sokan nem is gondolnák, hogy hobbiból dj-skedik. Úgy érzi, ez tartja fiatalon.

- Ezer meg egy olyan hőstett van nap mint nap, ami megérdemelné a dicséretet. Sokkal komolyabb helyzeteket oldottak meg kollégák, amiért ugyanúgy jár az elismerés. Nem vagyunk hősök, tesszük a dolgunkat amire vállalkoztunk és amire feltettük az életünket - jegyezte meg a mosonszentmiklósi tűzoltó.

Háromnapos lánglovag első riasztása

- Az első riasztásomat sohasem felejtem el, három napja voltam tűzoltó. 2009. január 27-én Szilsárkány és Bogyoszló között található vasúti átjáróba hajtott egy nevelőapa és  egy édesanya gyermekükkel. A szülők a helyszínen életüket vesztették, a fiú túlélte a becsapódást, azonnal kórházba szállították mentőhelikopterrel. Ami még megrázóbb volt, hogy pontosan három évre rá, ugyanezen a napon, ugyanakkor, ugyanaz a menetrend szerinti vonat ütközött ismét egy személyautóval. Akkor egy baráti társasággal történt meg a tragédia - mondta el.

Súlyos balesetek sora történt a Bogyoszló és Szilsárkány között. Forrás Kisalföld archívum

- A másik legmeghatározóbb eset néhány éve történt. Egy családiház lángolt, arról érkezett riasztás, hogy még lehet bent valaki - emlékezett vissza Sári József. - A mai napig nem tudom elengedni, azt, ami ott történhetett. Bár a 15 éves fiú elmondása szerint baleset volt, a megégett 6 éves lánytestvérről a mentőktől később megtudtam, hogy két hétig még küzdöttek a gyermek életéért, de végül feladta a harcot.

Tériszonyos kakadumentés

De nem csak tragédiákhoz hívják menteni a tűzoltókat, Sári József megosztott egy mókásan emlékezetes pillanatot is pályafutásából.

- Arról kaptunk hívást, hogy egy madár nem tud lejönni a fáról, mert megázott a tolla és nekünk kellene leszedni. Először azt hittük, hogy ez csak egy poén, de végül komoly ügy lett belőle, még néhány állatvédő szerv is a helyszínre sietett. Ugyanis egy kakadu ragadt a fán, ami fokozottan védett madár. A gazdája a vállán szokta sétáltatni, de megriadt és már több mint egy napja a többméter magasban várt. Az állat tulajdonosa semmivel nem tudta lecsalogatni, végül nekünk kellett a riadt kakadu megmentésére sietni - idézte fel a nem mindennapi történetet a mosonszentmiklósi tűzoltó.

Legyen szó szabadnapról, súlyos balesetről, vagy fán ragadt madarakról. Sári József számára nem kérdés, ha helyzet adódik, elhivatott tűzoltóként ott segít ahol tud. Mint mondja ezt a munkát vagy hivatásból csinálja valaki, vagy sehogy. 

Sportban és szakmai versenyeken is az élen 

  • Az Vármegyei hivatásos szakmai tűzoltó versenyt tavasszal megnyerték,
  • XIV. Országos Tűzoltó Szakmai Vetélkedőn a csapata az irányításával országos első helyezett lett. 

 

 

