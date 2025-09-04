Gyakorlat
1 órája
Tűz volt egy győri öntödében, a tűzoltók intézkedtek
Szeptember 4-én szituációs gyakorlatot tartottak egy győri öntödében a győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók.
Forrás: Katasztrófavédelem
A katasztrófavédelem honlapján közzétett információk és a feltevés szerint az öntödében meghibásodott, majd kigyulladt egy targonca és a tűz átterjedt a közelben lévő olajos fémforgácsra. A tűz miatt rengeteg füst keletkezett, emiatt egy dolgozó a csarnokban rekedt, nem tudott kimenekülni.
A győri tűzoltók több vízsugárral megfékezték a tüzet, emellett kívülről hűtötték az épületet. A pannonhalmiak megkeresték a bajbajutott embert, majd
- menekítőálarcot adtak rá,
- hordágyra tették
- és biztonságos helyre vitték,
ahol átadták őt a mentőknek.
