Tűz volt egy győri öntödében, a tűzoltók intézkedtek

A katasztrófavédelem honlapján közzétett információk és a feltevés szerint az öntödében meghibásodott, majd kigyulladt egy targonca és a tűz átterjedt a közelben lévő olajos fémforgácsra. A tűz miatt rengeteg füst keletkezett, emiatt egy dolgozó a csarnokban rekedt, nem tudott kimenekülni.

A győri tűzoltók több vízsugárral megfékezték a tüzet, emellett kívülről hűtötték az épületet. A pannonhalmiak megkeresték a bajbajutott embert, majd

menekítőálarcot adtak rá,

hordágyra tették

és biztonságos helyre vitték,

ahol átadták őt a mentőknek.