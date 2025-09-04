szeptember 4., csütörtök

Gyakorlat

1 órája

Tűz volt egy győri öntödében, a tűzoltók intézkedtek

Szeptember 4-én szituációs gyakorlatot tartottak egy győri öntödében a győri és a pannonhalmi hivatásos tűzoltók.

Forrás: Katasztrófavédelem

A katasztrófavédelem honlapján közzétett információk és a feltevés szerint az öntödében meghibásodott, majd kigyulladt egy targonca és a tűz átterjedt a közelben lévő olajos fémforgácsra. A tűz miatt rengeteg füst keletkezett, emiatt egy dolgozó a csarnokban rekedt, nem tudott kimenekülni.

A győri tűzoltók több vízsugárral megfékezték a tüzet, emellett kívülről hűtötték az épületet. A pannonhalmiak megkeresték a bajbajutott embert, majd 

  • menekítőálarcot adtak rá, 
  • hordágyra tették 
  • és biztonságos helyre vitték, 

ahol átadták őt a mentőknek. 

 

