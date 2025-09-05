Tűzoltás
1 órája
Tűz ütött ki egy győri családi házban, a Nép utcában
Tűz ütött ki egy győri családi ház egyik szobájában. A tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet.
A berendezési tárgyak égtek egy családi ház egyik szobájában Győrben, a Nép utcában. A város hivatásos tűzoltóinak kiérkezése előtt a lakók elhagyták az épületet. Az egységek egy vízsugárral körülhatárolták, majd megfékezték a lángokat, jelenleg ventilátorral távolítják el a füstöt az épületből - írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre