Tűz ütött ki Csornánál, száraz napraforgó és aljnövényzet égett

Mintegy ötven négyzetméteren száraz napraforgó és aljnövényzet égett az M86-os autóút 149-es kilométerénél, Csornánál. A csornai hivatásos tűzoltók érkeztek ki a helyszínre. A raj egy vízsugárral körülhatárolta, majd eloltotta a lángokat - írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Forrás: katasztrofavedelem.hu