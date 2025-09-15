Tűzoltás
Tűz ütött ki Csornánál, száraz napraforgó és aljnövényzet égett
A tűzoltók egy vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat.
Mintegy ötven négyzetméteren száraz napraforgó és aljnövényzet égett az M86-os autóút 149-es kilométerénél, Csornánál. A csornai hivatásos tűzoltók érkeztek ki a helyszínre. A raj egy vízsugárral körülhatárolta, majd eloltotta a lángokat - írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
