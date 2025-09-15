szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

19°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzoltás

3 órája

Tűz ütött ki Csornánál, száraz napraforgó és aljnövényzet égett

Címkék#tűzoltók#aljnövényzet#tűz#napraforgó

A tűzoltók egy vízsugárral körülhatárolták, majd eloltották a lángokat.

Kisalföld.hu
Tűz ütött ki Csornánál, száraz napraforgó és aljnövényzet égett

Mintegy ötven négyzetméteren száraz napraforgó és aljnövényzet égett az M86-os autóút 149-es kilométerénél, Csornánál. A csornai hivatásos tűzoltók érkeztek ki a helyszínre. A raj egy vízsugárral körülhatárolta, majd eloltotta a lángokat - írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Forrás: katasztrofavedelem.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu