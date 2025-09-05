Ilyen az élet tűz után, hamarosan visszaköltözhetnek a soproni társasház lakói

Sopron hivatásos tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően a tűz nem terjedt tovább, és éjjel fél 12-re sikerült teljesen eloltani a lángokat. A lépcsőházat azonban gyorsan elárasztotta a sűrű füst - amelyet még most is lehet érezni -, emiatt mindenkinek el kellett elhagynia az épületet. A mentés közben a tűzoltók egy embert létra segítségével egy első emeleti erkélyről hoztak le, kettőt ablakon át menekítettek ki, egy lakót pedig menekítőálarccal kísértek biztonságba. Az egységek emellett két kutyát és egy macskát is kimentettek. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

A tűz a társasház pincéjében keletkezett, amelyet még mindig korom borít. Az elszenesedett ingóságok is ott vannak még. Fotó: Juhász István

Tűz után romeltakarítás

Juhász István, a társasház közös képviselője lapunk érdeklődésére elmondta: a tűz pontos okát még vizsgálják, de annyi biztos, hogy az egyik lakáshoz tartozó pincetárolóból indult.

A lángra kapott helyiségben még mindent korom borít. Az elszenesedett ingóságok is ott vannak még. Fotó: Varga Henrietta

- A lángok magát a tárolót pusztították el, de a hő és a füst jelentős károkat okozott a lépcsőházban. A lépcsőház teljesen megtelt füsttel, az alagsorban pedig a nagy hő hatására több berendezés is elolvadt – fogalmazott.

Hozzátette: Az épületbe a lakók már visszatérhettek, ám áram továbbra sincs, mivel a villamos hálózat jelentősen megsérült. A szakemberek folyamatosan dolgoznak a helyreállításon, és ha minden jól megy, már holnap visszakapcsolhatják az áramot.

- Most zajlik a kiégett tárgyak elszállítása, a villanyszerelés és a gépészeti ellenőrzés. Néhány napon belül érkezik a takarító cég is, amely a füst- és koromnyomokat távolítja el. Ezt követi a festés, így reményeink szerint hamarosan teljesen rendbe jöhet az épület – tette hozzá Juhász István.

Mindenki épségben túlélte

A biztosítói ügyintézés azonban tovább tarthat, hiszen több bejárati ajtót is ki kell majd cserélni a tűz és a korom okozta károk miatt. Ennek ellenére a lakók hamarosan visszaköltözhetnek otthonaikba, és a legfontosabb: mindenki épségben túlélte a tragédiát.

Az ott élők elmondták: az estét inkább a hatalmas füst, mintsem a lángok tették rémisztővé. Bár sokan tanácstalanok voltak a történtek után, most megkönnyebbülten készülnek arra, hogy hamarosan ismét visszatérhessenek a mindennapi életükhöz.