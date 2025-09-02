szeptember 2., kedd

Tűzoltók akcióban

3 órája

Egy gépjármű motortere égett – bevetésen az új műszaki mentő jármű

Kisalföld.hu

A darnózseli önkéntes tűzoltó egyesület arról számolt be, hogy hétfőn délután riasztást kaptak a Püski felé vezető útra, ahol egy gépjármű motortere égett. 

Tűzoltás Püski határában: egy gépjármű motortere égett.
Fotó: Tűzoltó Egyesület Darnózseli
Fotó: Tűzoltó Egyesület Darnózseli

Tűzoltás: személyi sérülés nem történt

 

Az egyesület nyolc tagja, két gépjárművel vonult a helyszínre, amelyet 8 perc alatt elértek. A beavatkozást elsőként kezdték meg, azonban a járművet sajnos már nem sikerült megmenteni. Szerencsére személyi sérülés nem történt. 

Érdekességként megjegyzik, hogy a nemrégiben beszerzett VW Transporter műszaki mentő jármű most teljesítette első éles bevetését. Ezúton is köszönetet mondtak a támogatóknak, hogy lehetővé tették ennek a gépjárműnek a beszerzését, magyarországi forgalomba állítását és műszaki mentővé alakítását.

 

