Egy gépjármű motortere égett – bevetésen az új műszaki mentő jármű

A darnózseli önkéntes tűzoltó egyesület arról számolt be, hogy hétfőn délután riasztást kaptak a Püski felé vezető útra, ahol egy gépjármű motortere égett.

Fotó: Tűzoltó Egyesület Darnózseli

Tűzoltás: személyi sérülés nem történt

Az egyesület nyolc tagja, két gépjárművel vonult a helyszínre, amelyet 8 perc alatt elértek. A beavatkozást elsőként kezdték meg, azonban a járművet sajnos már nem sikerült megmenteni. Szerencsére személyi sérülés nem történt.

Érdekességként megjegyzik, hogy a nemrégiben beszerzett VW Transporter műszaki mentő jármű most teljesítette első éles bevetését. Ezúton is köszönetet mondtak a támogatóknak, hogy lehetővé tették ennek a gépjárműnek a beszerzését, magyarországi forgalomba állítását és műszaki mentővé alakítását.