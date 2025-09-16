Nem terjedt tovább a tűz
1 órája
Kigyulladt egy autó a szili határban, a jármű teljes terjedelmében égett
Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy autó kedden délután a szili határban. A tűz nem terjedt tovább.
Egy égő autóhoz siettek a tűzoltók kedden délután Szilban, a falu külterületén. Teljes terjedelmében lángolt a jármű. Először a szili önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre és két vízsugárral meg is kezdték az oltást. Rövidesen a csornai hivatásosok csatlakoztak a mentéshez, így a tűz nem tudott továbbterjedni - írta a Katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre