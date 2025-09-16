Kigyulladt egy autó a szili határban, a jármű teljes terjedelmében égett

Egy égő autóhoz siettek a tűzoltók kedden délután Szilban, a falu külterületén. Teljes terjedelmében lángolt a jármű. Először a szili önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre és két vízsugárral meg is kezdték az oltást. Rövidesen a csornai hivatásosok csatlakoztak a mentéshez, így a tűz nem tudott továbbterjedni - írta a Katasztrófavédelem.

Tűz volt - Szil külterületén gyulladt ki egy személygépkocsi. Forrás: katasztrofavedelem.hu