Nem terjedt tovább a tűz

1 órája

Kigyulladt egy autó a szili határban, a jármű teljes terjedelmében égett

Címkék#tűzoltók#külterület#személygépkocsi#autó#tűz#Szil

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy autó kedden délután a szili határban. A tűz nem terjedt tovább.

Kisalföld.hu
Kigyulladt egy autó a szili határban, a jármű teljes terjedelmében égett

Egy égő autóhoz siettek a tűzoltók kedden délután Szilban, a falu külterületén. Teljes terjedelmében lángolt a jármű. Először a szili önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre és két vízsugárral meg is kezdték az oltást. Rövidesen a csornai hivatásosok csatlakoztak a mentéshez, így a tűz nem tudott továbbterjedni - írta a Katasztrófavédelem.

tűz
Tűz volt - Szil külterületén gyulladt ki egy személygépkocsi. Forrás: katasztrofavedelem.hu

 

 

