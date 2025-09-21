szeptember 21., vasárnap

Baleset

1 órája

Tréleres járműbe hajtott egy autó az M1-esen, Öttevénynél - forgalmi akadály

Személyautó és tréleres jármű ütközött össze az országhatár felé vezető oldalon.

Kisalföld.hu
Tréleres járműbe hajtott egy autó az M1-esen, Öttevénynél - forgalmi akadály

Egy tréleres járműbe hajtott egy személykocsi az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán, Öttevény térségében. A 136-137-es kilométer között történt karambolhoz a győri hivatásos tűzoltók vonultak. A tréler leakadt a vontatóról és elfoglalja a belső sávot. Az érintett sztrádaszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - írta a Katasztrófavédelem.

Forrás: katasztrofavedelem.hu

 

 

