Baleset
1 órája
Tréleres járműbe hajtott egy autó az M1-esen, Öttevénynél - forgalmi akadály
Személyautó és tréleres jármű ütközött össze az országhatár felé vezető oldalon.
Egy tréleres járműbe hajtott egy személykocsi az M1-es autópálya országhatár felé vezető oldalán, Öttevény térségében. A 136-137-es kilométer között történt karambolhoz a győri hivatásos tűzoltók vonultak. A tréler leakadt a vontatóról és elfoglalja a belső sávot. Az érintett sztrádaszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - írta a Katasztrófavédelem.
