Helyszíni fotókon a tragédia: halálos buszbaleset történt a 81-es úton

43 perce
Halálos baleset miatt lezárták a 81-es főutat Győrnél. Hétfőn reggel egy busz és egy autó ütközött össze 81-es főúton, Győr külterületén. A tragédia során egy ember meghalt.
Fotó: Csapo Balazs
Halálos baleset miatt lezárták a 81-es főutat Győrnél, hétfőn reggel egy busz és egy autó ütközött össze. Mint ahogy arról már beszámoltunk: a tragédia a főút 80. kilométerénél történt 5 óra 35 perc körül; a baleset során a személygépkocsi utasai közül egy ember olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. Az érintett útszakaszt a rendőrség a szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárta.
Sokkoló fotók a helyszínről:
Fotók: Csapó Balázs
2 órája
