Felvételek a súlyos balesetről

2 órája

Helyszíni fotókon a tragédia: halálos buszbaleset történt a 81-es úton

Halálos baleset miatt lezárták a 81-es főutat Győrnél. Hétfőn reggel egy busz és egy autó ütközött össze 81-es főúton, Győr külterületén. A tragédia során egy ember meghalt.

Kisalföld.hu
Fotó: Csapo Balazs

Halálos baleset miatt lezárták a 81-es főutat Győrnél, hétfőn reggel egy busz és egy autó ütközött össze. Mint ahogy arról már beszámoltunk: a tragédia a főút 80. kilométerénél történt 5 óra 35 perc körül; a baleset során a személygépkocsi utasai közül egy ember olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. Az érintett útszakaszt a rendőrség a szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárta.

Tragédia: halálos baleset miatt lezárták a 81-es főutat Győrnél, hétfőn reggel egy busz és egy autó ütközött össze.
Fotó: Csapo Balazs

Tragédia: a halálos buszbaleset képekben

Sokkoló fotók a helyszínről: 

Helyszíni fotókon a tragédia: halálos buszbaleset történt a 81-es úton

Fotók: Csapó Balázs

10.20: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésre megerősítette: a baleset következtében egy fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaik újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen sajnos életét vesztette. A helyszínről két személyt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban, míg egy sérültet súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

