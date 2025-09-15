2 órája
Helyszíni fotókon a tragédia: halálos buszbaleset történt a 81-es úton
Halálos baleset miatt lezárták a 81-es főutat Győrnél. Hétfőn reggel egy busz és egy autó ütközött össze 81-es főúton, Győr külterületén. A tragédia során egy ember meghalt.
Fotó: Csapo Balazs
Halálos baleset miatt lezárták a 81-es főutat Győrnél, hétfőn reggel egy busz és egy autó ütközött össze. Mint ahogy arról már beszámoltunk: a tragédia a főút 80. kilométerénél történt 5 óra 35 perc körül; a baleset során a személygépkocsi utasai közül egy ember olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. Az érintett útszakaszt a rendőrség a szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárta.
Tragédia: a halálos buszbaleset képekben
Sokkoló fotók a helyszínről:
Tragédia: halálos buszbaleset a 81-esen, Győrnél - Egy ember meghalt, ketten életveszélyes állapotban kerültek kórházba
10.20: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésre megerősítette: a baleset következtében egy fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaik újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen sajnos életét vesztette. A helyszínről két személyt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban, míg egy sérültet súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.