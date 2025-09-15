Helyszíni fotókon a tragédia: halálos buszbaleset történt a 81-es úton

Halálos baleset miatt lezárták a 81-es főutat Győrnél, hétfőn reggel egy busz és egy autó ütközött össze. Mint ahogy arról már beszámoltunk: a tragédia a főút 80. kilométerénél történt 5 óra 35 perc körül; a baleset során a személygépkocsi utasai közül egy ember olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. Az érintett útszakaszt a rendőrség a szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárta.

Fotó: Csapo Balazs

