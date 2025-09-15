szeptember 15., hétfő

Súlyos tragédia

2 órája

Tragédia: halálos buszbaleset a 81-esen, Győrnél - Teljes útzár a szakaszon

Közlekedési baleset történt hétfőn kora reggel a 81-es főút 80-as kilométerszelvényénél. Tragédia: információink szerint egy ember meghalt.

Kisalföld.hu

08:05: Halálos baleset miatt lezárták a 81-es főutat Győrnél. Az MTI közléses szerint egy ember meghalt, amikor összeütközött egy busz és egy autó a 81-es főúton, Győr külterületén - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon. Azt írták, a tragédia a főút 80. kilométerénél történt 5 óra 35 perc körül; a baleset során a személygépkocsi utasai közül egy ember olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. Az érintett útszakaszt a rendőrség a szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárta - tették hozzá. Amint újabb információnk vannak a balesettel kapcsolatosan, cikkünket frissítjük!

tragédia 82-1-es főút Győr halálos baleset
Tragédia: Halálos baleset miatt lezárták a 81-es főutat Győrnél
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Fotóriporter kollégánk már a helyszínen tartózkodik. Már a műszaki mentés zajlik, a 81-es főút mindkét irányból le van zárva.

Helyszíni fotókon a tragédia:

Helyszíni fotókon a tragédia: halálos buszbaleset történt a 81-es úton

Fotók: Csapó Balázs

Tragédia: az autóba többen beszorultak

07.20: Az útinform tájékoztatása szerint a 80-as km-nél megállították a forgalmat.

Korábban: Autóbusszal ütközött össze egy személyautó Győrnél, a 81-es főút 80-as kilométerszelvényénél hétfőn reggel –írja a Katasztrófavédelem.

Az autóba többen beszorultak, a győri hivatásos tűzoltók megkezdték kiszabadításukat. 

A balesethez a mentők is kiérkeztek.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

Vasárnap is halálos baleset történt, az az M1-es autópályán a 31-es km-nél az országhatár felé vezető oldalon. Bicske térségében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon kigyulladt egy gépjármű.

