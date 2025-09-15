Tragédia: halálos buszbaleset a 81-esen, Győrnél - Teljes útzár a szakaszon

08:05: Halálos baleset miatt lezárták a 81-es főutat Győrnél. Az MTI közléses szerint egy ember meghalt, amikor összeütközött egy busz és egy autó a 81-es főúton, Győr külterületén - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon. Azt írták, a tragédia a főút 80. kilométerénél történt 5 óra 35 perc körül; a baleset során a személygépkocsi utasai közül egy ember olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. Az érintett útszakaszt a rendőrség a szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárta - tették hozzá. Amint újabb információnk vannak a balesettel kapcsolatosan, cikkünket frissítjük!

Tragédia: Halálos baleset miatt lezárták a 81-es főutat Győrnél

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Fotóriporter kollégánk már a helyszínen tartózkodik. Már a műszaki mentés zajlik, a 81-es főút mindkét irányból le van zárva.

Helyszíni fotókon a tragédia: