2 órája
Tragédia: halálos buszbaleset a 81-esen, Győrnél - Teljes útzár a szakaszon
Közlekedési baleset történt hétfőn kora reggel a 81-es főút 80-as kilométerszelvényénél. Tragédia: információink szerint egy ember meghalt.
08:05: Halálos baleset miatt lezárták a 81-es főutat Győrnél. Az MTI közléses szerint egy ember meghalt, amikor összeütközött egy busz és egy autó a 81-es főúton, Győr külterületén - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon. Azt írták, a tragédia a főút 80. kilométerénél történt 5 óra 35 perc körül; a baleset során a személygépkocsi utasai közül egy ember olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. Az érintett útszakaszt a rendőrség a szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárta - tették hozzá. Amint újabb információnk vannak a balesettel kapcsolatosan, cikkünket frissítjük!
Fotóriporter kollégánk már a helyszínen tartózkodik. Már a műszaki mentés zajlik, a 81-es főút mindkét irányból le van zárva.
Helyszíni fotókon a tragédia:
Helyszíni fotókon a tragédia: halálos buszbaleset történt a 81-es útonFotók: Csapó Balázs
Tragédia: az autóba többen beszorultak
07.20: Az útinform tájékoztatása szerint a 80-as km-nél megállították a forgalmat.
Korábban: Autóbusszal ütközött össze egy személyautó Győrnél, a 81-es főút 80-as kilométerszelvényénél hétfőn reggel –írja a Katasztrófavédelem.
Az autóba többen beszorultak, a győri hivatásos tűzoltók megkezdték kiszabadításukat.
A balesethez a mentők is kiérkeztek.
Vasárnap is halálos baleset történt, az az M1-es autópályán a 31-es km-nél az országhatár felé vezető oldalon. Bicske térségében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon kigyulladt egy gépjármű.