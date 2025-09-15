Tragédia: halálos buszbaleset a 81-esen, Győrnél - Egy ember meghalt, ketten életveszélyes állapotban kerültek kórházba

08:05: Halálos baleset miatt lezárták a 81-es főutat Győrnél. Az MTI közléses szerint egy ember meghalt, amikor összeütközött egy busz és egy autó a 81-es főúton, Győr külterületén - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon. Azt írták, a tragédia a főút 80. kilométerénél történt 5 óra 35 perc körül; a baleset során a személygépkocsi utasai közül egy ember olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

Fotó: Csapo Balazs

10:30: A police.hu közlése szerint a helyszínen a műszaki mentést és a szemlét befejezték, ismét teljes szélességében járható az adott pályaszakasz.

10.20: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésre megerősítette: a baleset következtében egy fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaik újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen sajnos életét vesztette. A helyszínről két személyt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban, míg egy sérültet súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

9:40 Újságírónk helyszíni tudósítása szerint a frontális baleset során az Opelben utazó négy ember közül három súlyosan megsérült, a sofőr pedig életét vesztette. Az Opel vezető előtt lévő légzsákja is kinyílt, az ütközés erejétől. A buszon utazók közül senki sem sérült meg, közölte portálunkkal a katasztrófavédelem. A csuklós busz eleje csúnyán összetört, a műszaki mentés még délelőtt is tartott. Információink szerint a lezárt utat körülbelül 10-fél 11 körül nyitják majd meg a forgalom elől.

Az érintett útszakaszt a rendőrség a szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárta - tették hozzá. Amint újabb információnk vannak a balesettel kapcsolatosan, cikkünket frissítjük!

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Fotóriporter kollégánk már a helyszínen tartózkodik. Már a műszaki mentés zajlik, a 81-es főút mindkét irányból le van zárva.

Helyszíni fotókon a tragédia: