Súlyos tragédia

3 órája

Tragédia: halálos buszbaleset a 81-esen, Győrnél - Egy ember meghalt, ketten életveszélyes állapotban kerültek kórházba

Közlekedési baleset történt hétfőn kora reggel a 81-es főút 80-as kilométerszelvényénél. Tragédia: információink szerint egy ember meghalt.

Kisalföld.hu

08:05: Halálos baleset miatt lezárták a 81-es főutat Győrnél. Az MTI közléses szerint egy ember meghalt, amikor összeütközött egy busz és egy autó a 81-es főúton, Győr külterületén - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon. Azt írták, a tragédia a főút 80. kilométerénél történt 5 óra 35 perc körül; a baleset során a személygépkocsi utasai közül egy ember olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. 

tragédia halálos baleset buszbaleset 81-es főút halál
Tragédia - a frontális baleset során az Opelben utazó négy ember közül három súlyosan megsérült, a sofőr pedig életét vesztette.
Fotó: Csapo Balazs

10:30: A police.hu közlése szerint a helyszínen a műszaki mentést és a szemlét befejezték, ismét teljes szélességében járható az adott pályaszakasz.

10.20: Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésre megerősítette: a baleset következtében egy fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bajtársaik újraélesztési kísérlete ellenére a helyszínen sajnos életét vesztette. A helyszínről két személyt súlyos sérülésekkel, életveszélyes állapotban, míg egy sérültet súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

9:40 Újságírónk helyszíni tudósítása szerint a frontális baleset során az Opelben utazó négy ember közül három súlyosan megsérült, a sofőr pedig életét vesztette. Az Opel vezető előtt lévő légzsákja is kinyílt, az ütközés erejétől. A buszon utazók közül senki sem sérült meg, közölte portálunkkal a katasztrófavédelem. A csuklós busz eleje csúnyán összetört, a műszaki mentés még délelőtt is tartott. Információink szerint a lezárt utat körülbelül 10-fél 11 körül nyitják majd meg a forgalom elől. 

Az érintett útszakaszt a rendőrség a szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárta - tették hozzá. Amint újabb információnk vannak a balesettel kapcsolatosan, cikkünket frissítjük!

tragédia 82-1-es főút Győr halálos baleset
Tragédia: Halálos baleset miatt lezárták a 81-es főutat Győrnél
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Fotóriporter kollégánk már a helyszínen tartózkodik. Már a műszaki mentés zajlik, a 81-es főút mindkét irányból le van zárva.

Helyszíni fotókon a tragédia:

Helyszíni fotókon a tragédia: halálos buszbaleset történt a 81-es úton

Fotók: Csapó Balázs

Tragédia: az autóba többen beszorultak

07.20: Az útinform tájékoztatása szerint a 80-as km-nél megállították a forgalmat.

Korábban: Autóbusszal ütközött össze egy személyautó Győrnél, a 81-es főút 80-as kilométerszelvényénél hétfőn reggel –írja a Katasztrófavédelem.

Az autóba többen beszorultak, a győri hivatásos tűzoltók megkezdték kiszabadításukat. 

A balesethez a mentők is kiérkeztek.

Forrás: Katasztrófavédelem

 

Vasárnap is halálos baleset történt, az az M1-es autópályán a 31-es km-nél az országhatár felé vezető oldalon. Bicske térségében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon kigyulladt egy gépjármű.

