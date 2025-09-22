szeptember 22., hétfő

Móric névnap

28°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Torlódás az M1-esen Hegyeshalom felé

Címkék#Hegyeshalom#m1#Útinform#autópálya

Baleset miatt 3 km-es torlódás alakult ki az M1-es Hegyeshalom felé vezető szakaszán.

Kisalföld.hu
Torlódás az M1-esen Hegyeshalom felé

A baleset miatt torlódásra kell számítani.

Fotó: Illusztráció

Az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében, a 18-as km-nél baleset történt. Sávzárás miatt a torlódás 3 km – írja az utinform.hu.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu