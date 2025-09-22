Baleset
2 órája
Torlódás az M1-esen Hegyeshalom felé
Baleset miatt 3 km-es torlódás alakult ki az M1-es Hegyeshalom felé vezető szakaszán.
A baleset miatt torlódásra kell számítani.
Fotó: Illusztráció
Az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében, a 18-as km-nél baleset történt. Sávzárás miatt a torlódás 3 km – írja az utinform.hu.
