2 órája
Tolatás közben zúzta le a francia kocsit Győrben
A rendőrség az állampolgárok segítségét kéri.
Illusztráció -
Forrás: Shutterstock
Győrben, a Hungária utcában közlekedett augusztus 29-én 16.10 és augusztus 30-án 4.20 között egy ismeretlen sofőr. Tolatás közben nekiütközött egy parkoló Peugeot oldalának, emiatt kár keletkezett.
Az esetet követően az ismeretlen sofőr a helyszínről adatai hátrahagyása nélkül elhajtott - írta közleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A fenti baleset okozójának azonosítása, illetve a körülmények tisztázása érdekében tanúk jelentkezését várja a Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, a 9026 Győr, Szövetség utca 17. szám alatt, vagy a 96/520-092 illetve a 96/520-094-es telefonszámok valamelyikén. Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon is.