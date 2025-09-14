szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Baleset

1 órája

Több jármű karambolozott az M1-esen, Töltéstavánál

Címkék#m1#baleset#autópálya#katasztrófavédelem

A leállósávon haladt a forgalom a határ felé vezető irányban.

Kisalföld.hu
Több jármű karambolozott az M1-esen, Töltéstavánál

A katasztrófavédelem által közzétett információk szerint több gépkocsi ütközött össze az M1-es autópálya 115-ös kilométerszelvényénél, Töltéstava térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban. A győri hivatásos tűzoltók és a társhatóságok érkeztek a helyszínre. A baleset miatt a leállósávon haladt a forgalom az érintett pályaszakaszon.

