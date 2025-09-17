szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

20°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Keresi a rendőrség

1 órája

Telefontolvajt keresnek Győrben! Ön felismeri?

Címkék#Apple IPhone 16 Pro#bűncselekmény#tolvaj#mobiltelefon#rendőrség#bűntett

A győri nyomozók a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.

Kisalföld.hu

A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat lopás bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

Ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség. A képen látható férfit keresik.
Forrás: police.hu

A képeken látható férfi gyanúsítható azzal, hogy július 29-én 19 óra 50 perc körül  Győrben, a Budai úton lévő bevásárlóközpont egyik üzletéből egy Apple IPhone 16 Pro típusú mobiltelefon készülékét lopott el, közel 600 ezer forint értékben.

A feltételezett elkövetőről a biztonsági kamera felvételt készített - írta a Győri Rendőrkapitányság közleményében.

További cenzúra nélküli fotókért kattintson ide.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személyt felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen:

  • a Győri Rendőrkapitányságon (9024 Győr, Zrínyi utca 54.), 
  • illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es telefonszámon.
  • Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, 
  • vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu