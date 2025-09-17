Telefontolvajt keresnek Győrben! Ön felismeri?

A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat lopás bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.

Ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség. A képen látható férfit keresik.

A képeken látható férfi gyanúsítható azzal, hogy július 29-én 19 óra 50 perc körül Győrben, a Budai úton lévő bevásárlóközpont egyik üzletéből egy Apple IPhone 16 Pro típusú mobiltelefon készülékét lopott el, közel 600 ezer forint értékben.

A feltételezett elkövetőről a biztonsági kamera felvételt készített - írta a Győri Rendőrkapitányság közleményében.

