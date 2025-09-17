1 órája
Telefontolvajt keresnek Győrben! Ön felismeri?
A győri nyomozók a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.
A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást folytat lopás bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
A képeken látható férfi gyanúsítható azzal, hogy július 29-én 19 óra 50 perc körül Győrben, a Budai úton lévő bevásárlóközpont egyik üzletéből egy Apple IPhone 16 Pro típusú mobiltelefon készülékét lopott el, közel 600 ezer forint értékben.
A feltételezett elkövetőről a biztonsági kamera felvételt készített - írta a Győri Rendőrkapitányság közleményében.
További cenzúra nélküli fotókért kattintson ide.
A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személyt felismeri, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen:
- a Győri Rendőrkapitányságon (9024 Győr, Zrínyi utca 54.),
- illetve névtelensége megőrzése mellett hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96-417-329-es telefonszámon.
- Bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán,
- vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.