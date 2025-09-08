szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

18°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Banki alkalmazottként mutatkoztak be

1 órája

Rafinált telefonos csalók verték át a győri asszonyt, 150 ezer forintja bánta

Címkék#telefonos csalás#telefonos csalók#rendőrség#bankszámla

Telefonhívást követően loptak egy győri asszony számlájáról mintegy 154 ezer forintot a magukat banki alkalmazottnak hazudó csalók –írja a police.hu. A telefonos csalók kijátszották a későn gyanút fogó sértettet.

Kisalföld.hu

Augusztus 28-án csörgött a telefonja a későbbi sértettnek, amikor pedig felvette, nem szóltak bele. Rövid idő elteltével ismét érkezett egy hívás, és a vonal végén lévő férfi közölte, hogy egy magyarországi bank alkalmazottja, és arról érdeklődik, volt-e az elmúlt időben olyan hívása, amikor a vonal végén nem szólalt meg senki, mert ha igen, vélhetően a bankszámlájához hozzáfértek –írja weboldalán a police.hu. A telefonos csalóknak sikerült átverniük a győri asszonyt.

telefonos csalók győr sopron banki ügyintéző rendőrség bankszámla
Telefonos csalók vertek át egy győri asszonyt a napokban. 154 ezer forintot emeltek le a bankszámlájáról.
Forrás: police.hu

Telefonos csalók banki ügyintézőként

Az asszony elmondta a korábban vele történteket, mire a „banki ügyintéző” segítségét ajánlotta fel, hogy a számláján lévő pénzét biztonságba helyezzék. Ezután a vonalat átkapcsolta egy „kolléganőjének”, aki a hívott fél banki adatait kérte el, majd ő "visszakapcsolt" a férfihez –írja a rendőrség.

Beszélgettek néhány mondatot, azonban gyanús lett a dolog az áldozatnak és közölte, hogy bemegy a rendőrségre, mire a hívó azonnal bontotta a vonalat. Később az asszony a bankja központi telefonszámát tárcsázta, és megtudta, hogy számlájáról mintegy 154 ezer forintot vettek le a csalók.

A Győri Rendőrkapitányság az ügyben – a Mátrix Projekt keretében – információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt eljárást indított.

Nem is olyan régen, hasonló esetről számolt be portálunk: bankok ügyintézőinek adták ki magukat azok a bűnözők, akik milliós összegekkel rövidítették meg áldozataikat. Ahogy akkor cikkünkben részleteztük, egy győri asszony, és egy Sopron környékén élő férfi vált áldozattá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu