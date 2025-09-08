Rafinált telefonos csalók verték át a győri asszonyt, 150 ezer forintja bánta

Augusztus 28-án csörgött a telefonja a későbbi sértettnek, amikor pedig felvette, nem szóltak bele. Rövid idő elteltével ismét érkezett egy hívás, és a vonal végén lévő férfi közölte, hogy egy magyarországi bank alkalmazottja, és arról érdeklődik, volt-e az elmúlt időben olyan hívása, amikor a vonal végén nem szólalt meg senki, mert ha igen, vélhetően a bankszámlájához hozzáfértek –írja weboldalán a police.hu. A telefonos csalóknak sikerült átverniük a győri asszonyt.

Telefonos csalók vertek át egy győri asszonyt a napokban. 154 ezer forintot emeltek le a bankszámlájáról.

Forrás: police.hu

Telefonos csalók banki ügyintézőként

Az asszony elmondta a korábban vele történteket, mire a „banki ügyintéző” segítségét ajánlotta fel, hogy a számláján lévő pénzét biztonságba helyezzék. Ezután a vonalat átkapcsolta egy „kolléganőjének”, aki a hívott fél banki adatait kérte el, majd ő "visszakapcsolt" a férfihez –írja a rendőrség.

Beszélgettek néhány mondatot, azonban gyanús lett a dolog az áldozatnak és közölte, hogy bemegy a rendőrségre, mire a hívó azonnal bontotta a vonalat. Később az asszony a bankja központi telefonszámát tárcsázta, és megtudta, hogy számlájáról mintegy 154 ezer forintot vettek le a csalók.

A Győri Rendőrkapitányság az ügyben – a Mátrix Projekt keretében – információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt eljárást indított.

