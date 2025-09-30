Még az orvosa email címével is trükközött a nő - Kamu táppénzes papírral bukott le

A vádirat szerint a 34 éves nő 2023-ban augusztustól novemberig egy-egy nap kivételével nem ment be dolgozni a győri munkahelyére. Távollétének igazolására az általa létrehozott, egy orvosi rendelő nevét tartalmazó email címről valótlan tartalmú iratokat küldött a munkáltatója email címére. A táppénzes csalás kibukott.

Táppénzes csalás - Több mint 600 ezer forintot csalt el a 34 éves nő. Fotó: MW-archívum

Több mint fél milliós sikkasztás a táppénzes csalással

A vádlott által benyújtott iratok azért voltak valótlan tartalmúak, mivel azokat nem az igazolásokon benyújtott orvos készítette. A nő az iratok benyújtásával becsapta a munkáltatóját, és a 667 710 forint összegű vagyoni hátrányt okozott a magyar állam költségvetésének.

A járási ügyészség költségvetési csalás bűntettével, valamint több rendbeli közokirat-hamisítás bűntettével vádolta meg a nőt és a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság felfüggesztett szabadságvesztésre ítélje.