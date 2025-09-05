49 perce
Egy hónap alatt háromszor is szeméremsértést követett el
A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy 30 éves férfi ellen, akit egy hónap alatt háromszor kaptak el, mert nyilvános helyen végzett önkielégítést.
Az ügyészség vádirata szerint a 30 éves férfi 2024 szeptemberében Győrben és Győr melletti településen háromszor is ittas állapotban, nyilvános helyen, árokban, buszmegállóban követett el szeméremsértést.
Szeméremsértés Győrben
Mindhárom alkalommal járókelők észlelték a terhelt cselekményét, és értesítették a rendőrséget. A harmadik alkalom után már őrizetbe vették a férfit és az ügyészség kezdeményezte a letartóztatását. Az ügyészség a férfi ellen szeméremsértés vétsége miatt emelt vádat, vele szemben akár két évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.
Az ügyben a nyomozást a Győri Rendőrkapitányság folytatta le, míg az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.