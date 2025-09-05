szeptember 5., péntek

Ügyészség

36 perce

Egy hónap alatt háromszor is szeméremsértést követett el

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy 30 éves férfi ellen, akit egy hónap alatt háromszor kaptak el, mert nyilvános helyen végzett önkielégítést.

Kisalföld.hu

Az ügyészség vádirata szerint a 30 éves férfi 2024 szeptemberében Győrben és Győr melletti településen háromszor is ittas állapotban, nyilvános helyen, árokban, buszmegállóban követett el szeméremsértést.

nyilvános helyen, árokban, buszmegállóban követett el szeméremsértést.
Nyilvános helyen, árokban, buszmegállóban követett el szeméremsértést a férfi.
Szeméremsértés Győrben

Mindhárom alkalommal járókelők észlelték a terhelt cselekményét, és értesítették a rendőrséget. A harmadik alkalom után már őrizetbe vették a férfit és az ügyészség kezdeményezte a letartóztatását. Az ügyészség a férfi ellen szeméremsértés vétsége miatt emelt vádat, vele szemben akár két évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

Az ügyben a nyomozást a Győri Rendőrkapitányság folytatta le, míg az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.

 

