Egy hónap alatt háromszor is szeméremsértést követett el

Az ügyészség vádirata szerint a 30 éves férfi 2024 szeptemberében Győrben és Győr melletti településen háromszor is ittas állapotban, nyilvános helyen, árokban, buszmegállóban követett el szeméremsértést.

Fotó: Shutterstock

Szeméremsértés Győrben

Mindhárom alkalommal járókelők észlelték a terhelt cselekményét, és értesítették a rendőrséget. A harmadik alkalom után már őrizetbe vették a férfit és az ügyészség kezdeményezte a letartóztatását. Az ügyészség a férfi ellen szeméremsértés vétsége miatt emelt vádat, vele szemben akár két évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

Az ügyben a nyomozást a Győri Rendőrkapitányság folytatta le, míg az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.