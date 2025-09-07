szeptember 7., vasárnap

Baleset

1 órája

Szalagkorlátnak hajtott egy személyautó az M1-esen - Lezárták a sztráda belső sávját

Címkék#m1#Útinform#személyautó#baleset#autópálya

Közlekedési baleset történt vasárnap reggel a sztrádán.

Kisalföld.hu
Baleset történt az M1-es autópályán. A határ felé vezető oldalon közvetlenül a 130-as  Győr-nyugat csomópont után szalagkorlátnak hajtott egy személyautó –írja az Útinform.

Lezárták a belső sávot.

