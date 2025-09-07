Baleset
3 órája
Szalagkorlátnak hajtott egy személyautó az M1-esen - Lezárták a sztráda belső sávját
Közlekedési baleset történt vasárnap reggel a sztrádán.
Baleset történt az M1-es autópályán. A határ felé vezető oldalon közvetlenül a 130-as Győr-nyugat csomópont után szalagkorlátnak hajtott egy személyautó –írja az Útinform.
Lezárták a belső sávot.
