szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kábítószer hatása alatt

1 órája

Sündisznó miatt ütött nőt, fémkukával kirakatot tört egy férfi Győrben - fotók

Címkék#kábítószer#rongálás#rendőrség#garázdaság#erőszak

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki 2023. év nyarán az éjszakai órákban, Győrben és Budapesten kábítószer hatása alatt garázdálkodott.

Kisalföld.hu

A vádirati tényállás lényege szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi 2023. év nyarán az éjszakai órákban kábítószer hatása alatt két alkalommal Győr utcáin, egy alkalommal pedig egy budapesti buszpályaudvaron garázdálkodott.

Forrás: Magyarország ügyészsége

A férfi az első alkalommal egy győri üzlet kirakatát törte be egy fémkukával. Egy másik napon a vádlott egy nőt szidalmazott, majd több alkalommal arcul ütötte, mert a sértett arra kérte őt, hogy engedje el a kezében lévő sündisznót. A harmadik napon a férfi egy budapesti pályaudvaron tört-zúzott, az információs táblát egy betonkővel beütötte, majd a hirdetőtáblákat szétdobálta.

A vádlott a nőnek nyolc napon belül gyógyuló sérülést, a másik két sértettnek pedig többszázezer forintos kárt okozott.

Az ügyészség a férfit garázdaság, könnyű testi sértés, valamint rongálás vétségével vádolta meg és indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság a vádlottat börtönbüntetésre ítélje, valamint tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától.

A rendőrségi szemlefotókon a betörött információs tábla látható - írta sajtóközleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.

Forrás: Magyarország ügyészsége

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu