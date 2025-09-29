Sündisznó miatt ütött nőt, fémkukával kirakatot tört egy férfi Győrben - fotók

A vádirati tényállás lényege szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi 2023. év nyarán az éjszakai órákban kábítószer hatása alatt két alkalommal Győr utcáin, egy alkalommal pedig egy budapesti buszpályaudvaron garázdálkodott.

Forrás: Magyarország ügyészsége

A férfi az első alkalommal egy győri üzlet kirakatát törte be egy fémkukával. Egy másik napon a vádlott egy nőt szidalmazott, majd több alkalommal arcul ütötte, mert a sértett arra kérte őt, hogy engedje el a kezében lévő sündisznót. A harmadik napon a férfi egy budapesti pályaudvaron tört-zúzott, az információs táblát egy betonkővel beütötte, majd a hirdetőtáblákat szétdobálta.

A vádlott a nőnek nyolc napon belül gyógyuló sérülést, a másik két sértettnek pedig többszázezer forintos kárt okozott.

Az ügyészség a férfit garázdaság, könnyű testi sértés, valamint rongálás vétségével vádolta meg és indítványt tett arra, hogy a Győri Járásbíróság a vádlottat börtönbüntetésre ítélje, valamint tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától.

A rendőrségi szemlefotókon a betörött információs tábla látható - írta sajtóközleményében a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség.