Baleset
1 órája
Súlyos baleset Győrben - Motoros és autós ütközött az Árkádnál - Két sávban is útzár - galéria
A győri Árkád üzletháznál ütközött össze egy motorkerékpáros és egy autós.
Fotó: Csapo Balazs
12.28 - Súlyos baleset történt pénteken
Motorossal ütközött össze egy személyautó Győrben, a Nagymegyeri út és a Schwartzenberg utca kereszteződésénél, a bevásárlóközpontnál – tette közzé honlapján a katasztrófavédelem. A pannonhalmi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok megkezdték a munkálatokat. A baleset miatt két sávon lezárták a forgalmat az érintett útszakaszon.
Súlyos baleset Győrben - Motoros és autós ütközött az ÁrkádnálFotók: Csapó Balázs
