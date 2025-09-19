szeptember 19., péntek

Baleset

1 órája

Súlyos baleset Győrben - Motoros és autós ütközött az Árkádnál - Két sávban is útzár - galéria

A győri Árkád üzletháznál ütközött össze egy motorkerékpáros és egy autós.

Kisalföld.hu
Súlyos baleset Győrben - Motoros és autós ütközött az Árkádnál - Két sávban is útzár - galéria

Fotó: Csapo Balazs

12.28 - Súlyos baleset történt pénteken

Motorossal ütközött össze egy személyautó Győrben, a Nagymegyeri út és a Schwartzenberg utca kereszteződésénél, a bevásárlóközpontnál – tette közzé honlapján a katasztrófavédelem.  A pannonhalmi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok megkezdték a munkálatokat. A baleset miatt két sávon lezárták a forgalmat az érintett útszakaszon.

Súlyos baleset Győrben - Motoros és autós ütközött az Árkádnál

Fotók: Csapó Balázs

 

 

 

