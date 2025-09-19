Súlyos baleset Győrben - Motoros és autós ütközött az Árkádnál - Két sávban is útzár - galéria

12.28 - Súlyos baleset történt pénteken

Motorossal ütközött össze egy személyautó Győrben, a Nagymegyeri út és a Schwartzenberg utca kereszteződésénél, a bevásárlóközpontnál – tette közzé honlapján a katasztrófavédelem. A pannonhalmi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok megkezdték a munkálatokat. A baleset miatt két sávon lezárták a forgalmat az érintett útszakaszon.