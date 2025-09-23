Dühében lökte ki biciklijét az útra, autónak csattant a kétkerekű Győrben - videó

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy férfival szemben. A férfi ittasan, dühében úgy lökte ki a kerékpárját az útra, hogy majdnem súlyos baleset lett belőle.

Súlyos baleset is lehetett volna: a kerékpár kigurult az úttestre, ahol a közlekedő jármű vezetőjének lassítania kellett, és még elkormányzással sem tudta elkerülni, hogy a kerékpár a járművének ütközzön. Forrás: Magyarország Ügyészsége YouTube

Súlyos balesetet okozhatott volna

A vádirati tényállás szerint a 45 éves férfi 2024-ben, egy októberi estén italozott egy győri vendéglátó egységben. Innen azonban állapota miatt kirakták, amitől dühös lett. Dühében a kocsma falának támasztott kerékpárját egy mozdulattal az úttest felé lökte. A kerékpár kigurult az úttestre, ahol a közlekedő jármű vezetőjének lassítania kellett, és még elkormányzással sem tudta elkerülni, hogy a kerékpár a járművének ütközzön.

Nézze meg videón:

A baleset során személyi sérülés nem történt, és a kerékpár is éppen csak ütközött a járművel, azonban az esti forgalomra tekintettel a terhelt cselekményéből akár súlyos következményekkel járó baleset is kialakulhatott volna.

Az ügyészség ezért az elkövetőt közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetésével vádolta meg, vele szemben akár három évig terjedő szabadságvesztés büntetés is kiszabható.

Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.

Az eseményt rögzítette egy arra haladó rendőrségi szolgálati jármű fedélzeti kamerája.

Nem is olyan régen, hatalmas balesetet okozott egy férfi italozás után. Meg is lett az eredménye a bódult kocsikázásnak. Az ámokfutó sofőr saját kocsija alá szorult.