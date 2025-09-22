Sok dolguk volt a tűzoltóknak, sérültek és egy elhunyt a múlt héten

Menetrend szerinti helyközi autóbuszjárat és egy személyautó frontálisan ütközött hétfő kora reggel a 81-es főúton, Győr határában. A személyautóban utazó négy embert a győri hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki, majd átadták őket a mentőknek. Hárman súlyos sérüléseket szenvedtek, egy ember életét nem lehetett már megmenteni. A buszon ötvenen utaztak, ők nem sérültek meg, gyalogosan elhagyták a helyszínt. A mentés és a rendőrségi helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Két személyautó frontálisan ütközött hétfő délután Fertőbozon, a Fő utcában. A két kocsiban összesen öten utaztak, mindegyikük megsérült. A soproni hivatásos tűzoltók és a nagycenki önkéntes tűzoltó egyesület tagjai az egyik jármű vezetőjét feszítővágó segítségével, a tetőn keresztül szabadították ki, majd átadták a mentőknek. Az öt sérültet kórházba szállították a mentőszolgálat munkatársai. A mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Megcsúszott az úttesten, majd árokba hajtott és kigyulladt egy személyautó kedd délután Szil határában. A csornai hivatásos tűzoltók és a szili önkéntes tűzoltó egyesület tagjai helyszínre érkezésekor a jármű teljes terjedelmében lángolt, a tüzet több vízsugárral fékezték meg. A tüzet vélhetően a forró kipufogó okozta, amely begyújtotta a száraz aljnövényzetet. Az autóban ketten utaztak, nem sérültek meg.

Két személyautó ütközött szerda délután a 8511-es úton, Bodonhely és Bágyogszovát között. A csornai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A két autóban összesen hárman utaztak, az egyik gépkocsi vezetőjét a tűzoltók a mentőkkel közösen kézi erővel kiemelték, majd könnyű sérülései miatt kórházba szállították a mentők. A másik autó utasa is könnyű sérüléseket szenvedett, őt szintén kórházba szállították a mentőszolgálat munkatársai.

Lesodródott az útról, majd árokba hajtott és fejtetőn állt meg egy személyautó péntek hajnalban a 8136-os számú úton, Bőny előtt. A győri hivatásos és a banai önkéntes tűzoltók áramtalanították a kocsit. Az autóban ketten utaztak, mindketten megsérültek, a mentők kórházba szállították őket. A mentés és a rendőrségi helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.