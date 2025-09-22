szeptember 22., hétfő

Móric névnap

21°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

22 perce

Sok dolguk volt a tűzoltóknak, sérültek és egy elhunyt a múlt héten

Címkék#tűz#m1#autóbuszjárat#láng#árok

Győr-Moson-Sopron vármegyében az elmúlt héten hetvenkét eseményhez vonultak a hivatásos tűzoltó egységek. A tűzoltói beavatkozást igénylő esetek alkalmával összesen harminc ember sérült meg, egy ember pedig életét vesztette.

Kisalföld.hu
Sok dolguk volt a tűzoltóknak, sérültek és egy elhunyt a múlt héten

Menetrend szerinti helyközi autóbuszjárat és egy személyautó frontálisan ütközött hétfő kora reggel a 81-es főúton, Győr határában. A személyautóban utazó négy embert a győri hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki, majd átadták őket a mentőknek. Hárman súlyos sérüléseket szenvedtek, egy ember életét nem lehetett már megmenteni. A buszon ötvenen utaztak, ők nem sérültek meg, gyalogosan elhagyták a helyszínt. A mentés és a rendőrségi helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Két személyautó frontálisan ütközött hétfő délután Fertőbozon, a Fő utcában. A két kocsiban összesen öten utaztak, mindegyikük megsérült. A soproni hivatásos tűzoltók és a nagycenki önkéntes tűzoltó egyesület tagjai az egyik jármű vezetőjét feszítővágó segítségével, a tetőn keresztül szabadították ki, majd átadták a mentőknek. Az öt sérültet kórházba szállították a mentőszolgálat munkatársai. A mentés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Megcsúszott az úttesten, majd árokba hajtott és kigyulladt egy személyautó kedd délután Szil határában. A csornai hivatásos tűzoltók és a szili önkéntes tűzoltó egyesület tagjai helyszínre érkezésekor a jármű teljes terjedelmében lángolt, a tüzet több vízsugárral fékezték meg. A tüzet vélhetően a forró kipufogó okozta, amely begyújtotta a száraz aljnövényzetet. Az autóban ketten utaztak, nem sérültek meg.

Két személyautó ütközött szerda délután a 8511-es úton, Bodonhely és Bágyogszovát között. A csornai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A két autóban összesen hárman utaztak, az egyik gépkocsi vezetőjét a tűzoltók a mentőkkel közösen kézi erővel kiemelték, majd könnyű sérülései miatt kórházba szállították a mentők. A másik autó utasa is könnyű sérüléseket szenvedett, őt szintén kórházba szállították a mentőszolgálat munkatársai.

Lesodródott az útról, majd árokba hajtott és fejtetőn állt meg egy személyautó péntek hajnalban a 8136-os számú úton, Bőny előtt. A győri hivatásos és a banai önkéntes tűzoltók áramtalanították a kocsit. Az autóban ketten utaztak, mindketten megsérültek, a mentők kórházba szállították őket. A mentés és a rendőrségi helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Egy kétszintes, tetőtér beépítéses családi ház tetőterében keletkezett tűz szombat délután Gönyűn, az Arany János utcában. A lángok a tetőtérből az épület tetőszerkezetére is átterjedtek, azonban az alsó lakószintre nem. A győri és a komáromi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett három irányból, négy vízsugárral fékezték meg a lángokat és ventilátor segítségével átszellőztették az alsó szintet. Az eset során nem sérült meg senki.

Tréleres autóba hajtott egy személyautó vasárnap reggel az M1-es autópálya 137-es kilométerénél, a határ felé vezető oldalon, Öttevény térségében. A győri hivatásos tűzoltók mindkét járművet áramtalanították. A baleset során sérülés nem történt, azonban a tréler leakadt a vontatóról és elfoglalta a belső sávot. A forgalom egy sávon haladt. A terelésben további két személyautó ütközött, a helyszínen lévő győri hivatásos tűzoltók áramtalanították azokat is. A baleset három sérültjét könnyű sérüléseik miatt kórházba szállították a mentők.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu