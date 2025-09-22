szeptember 22., hétfő

Móric névnap

27°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Újabb rolleres baleset történt, Győrben ütöttek el egy fiatalt

Címkék#Ménfőcsanak#baleset#győr

Újabb rolleres baleset történt Győrben.

Kisalföld.hu

Rolleres baleset történt a forgalmas győri utcában. A közelmúltban több rolleres baleset is történt a megyeszékhelyen, az egyik sajnos halálos kimenetelű volt.

rolleres baleset
Nem messze a vasúti átjárótól, a forgalmas csanaki úton történt a rolleres baleset. Forrás: Google Maps

Rolleres baleset Ménfőcsanakon

Információink szerint hétfőn a reggeli órákban (7 óra környékén), elütöttek egy rollerest Győr-Ménfőcsanakon a Királyszék utcánál, a vasúti átjáró közelében.

Az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre azt közölte, hogy a helyszínről egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu