Újabb rolleres baleset történt, Győrben ütöttek el egy fiatalt

Rolleres baleset történt a forgalmas győri utcában. A közelmúltban több rolleres baleset is történt a megyeszékhelyen, az egyik sajnos halálos kimenetelű volt.

Nem messze a vasúti átjárótól, a forgalmas csanaki úton történt a rolleres baleset. Forrás: Google Maps

Rolleres baleset Ménfőcsanakon

Információink szerint hétfőn a reggeli órákban (7 óra környékén), elütöttek egy rollerest Győr-Ménfőcsanakon a Királyszék utcánál, a vasúti átjáró közelében.

Az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre azt közölte, hogy a helyszínről egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.