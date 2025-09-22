Baleset
Újabb rolleres baleset történt, Győrben ütöttek el egy fiatalt
Újabb rolleres baleset történt Győrben.
Rolleres baleset történt a forgalmas győri utcában. A közelmúltban több rolleres baleset is történt a megyeszékhelyen, az egyik sajnos halálos kimenetelű volt.
Rolleres baleset Ménfőcsanakon
Információink szerint hétfőn a reggeli órákban (7 óra környékén), elütöttek egy rollerest Győr-Ménfőcsanakon a Királyszék utcánál, a vasúti átjáró közelében.
Az Országos Mentőszolgálat érdeklődésünkre azt közölte, hogy a helyszínről egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
